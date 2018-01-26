أمير الحدود الشمالية يعتمد جائزة سنوية بالمنطقة بمسمى ” كفو “

سعيد العجل(صدى):

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، إطلاق جائزة سنوية تحت مسمى جائزة منطقة الحدود الشمالية ” كفو ” .

ووجه سموه بإنشاء أمانة عامة للجائزة مقرها إمارة المنطقة وتهيئة الإمكانات المادية والبشرية لتمكينها من أداء العمل وفق الخطط المقررة وتكوين مجلس للجائزة برئاسته وتكليف أمين عام لمدة أربعة أعوام ، وتحدد مهامه وصلاحياته وتقر من أعضاء مجلس الجائزة ويتولى مجلس الجائزة إقرار أهداف الجائزة وفروعها ولائحة العمل الخاصة بها .

وأكد سمو أمير منطقة الحدود الشمالية، أن الجائزة ” كفو ” تستهدف تحفيز أبناء المنطقة ومؤسساتها من أجهزة حكومية وشركات خاصة ومؤسسات غير ربحية للمبادرة في العطاء والإسهام في التنمية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية وتحقيق مراكز متقدمة في المنافسات والمؤشرات المحلية والدولية على حد سواء، وذلك برصد المنجزين من الأفراد والمؤسسات وتكريمهم لما قاموا به من أعمال وما حققوه من إنجازات مميزة في المجالات كافة.

وقال سمو الأمير فيصل بن خالد: إن المنطقة تزخر بالأفراد والشباب المميزين والمنجزين كما تزخر بالمؤسسات الحكومية

والخاصة وغير الربحية التي تبذل أقصى الطاقات لإطلاق المبادرات المميزة التي تخدم المجتمع، وتدعم خطط التنمية في بلادنا، كذلك المنافسة على تحقيق مراكز متقدمة في المسابقات والمنافسات والمؤشرات المحلية والدولية، ويجب علينا دعمهم وتشجعيهم وتهيئة البيئة الملائمة والمحفزة لهم، مبيناً أن تكريم المبادرين والمميزين يعد أهم أسباب التشجيع والتحفيز وتقديم النماذج الناجحة للآخرين والقدوات لإتباعها لخدمة المجتمع والوطن بروح المبادرة والتميز في الأداء وفق المرجعيات القياسية، ومرجعيات المقارنة .

وأضاف يقول إن علينا جميعاً أن نتآزر وتتضافر جهودنا لتحقيق أهداف رؤية 2030 بوطن طموح ومواطنة مسؤولة، وهو ما لا يتحقق إلا بما أشارت له الرؤية بتكامل أدوارنا سواء كنا عاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو غير الربحي، وسوف تسهم جائزة ” كفو ” في منطقة الحدود الشمالية لتحفيز وتشجيع الجميع لتحمل المسؤولية وتحقيق المنجزات والمكتسبات بإتقان وتفوق.

