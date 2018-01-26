بالصور.. شرطة الرياض تحبط كبرى عمليات النصب والاحتيال بين تجار الدولارات والعملات المزيفة

سعيد العجل(صدى):

أوضحت شرطة منطقة الرياض أنه وعلى ضوء جهود الأجهزة الأمنية التابعة لها والمشاركة خلال الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ” وطن بلا مخالف ” في ضبط المخالفين ورصد المشبوهين والإطاحة بهم من بينهم عصابات النصب والاحتيال والمتاجرة بالعملات المزيفة.

فقد نجحت القوة المكلفة بمهام الحملة في استدال الستار عن واحدة من كبرى عمليات النصب والاحتيال بين تلك العصابات ، وفقاً لما توفر من معلومات تم التحقق من صحتها، عن قيام أحدهم بعرض مبلغ (٤٠) مليون ريال سعودي مقابل شراء دولارات أمريكية مزيفة ، في عملية نصب واحتيال نوعية ومختلفه، عَمِدْت الأجهزة الأمنية على إعداد خطة محكمة جرى على ضوئها رصد المستجدات وزرع المصادر السرية والتغلغل في أوساط المشبوهين وتم تحديد المكان والزمان لالتقاء الأطراف للمبايعة في فلة سكنية تقع غرب العاصمة الرياض ، وباتخاذ الاجراءات اللازمة ، أسفرت الجهود بالقبض عليهم (٣ مواطنين ومقيمان يمني واريتيري) وعثر بحوزتهم على اربع صناديق بها مبالغ ماليه يدّعي بأنها تحتوي على (٤٠) مليون ريال تبين بعد تحريزها بأنها موزعة على فئة (٥٠٠) ريال في سطحها العلوي ومغلفه بشكل مشابهة للنقود البنكية واسفلها قصاصات ورقية كرتونية ، كان الغرض منها التحايل فيما بينهم وبلغت القيمة الفعلية لما تم ضبطه (١٢.٠٠٠) ريال فقط ، جرى إيقافهم واشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لاكمال اللازم حسب الاختصاص ، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية.

وشرطه منطقة الرياض اذ تعلن ذلك لتؤكد حرص وزاره الداخليه على أمن الوطن والمواطن والمقيم ، وان الجهات الامنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة على ردع كل من تسول له نفسه، المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره .

