قوات الاحتلال تستمر في اقتحام القرى واعتقال المواطنين في فلسطين

القدس(صدى):

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام المدن والقرى ومنازل المواطنين واعتقالهم، حيث داهمت عدة مناطق في ضفة الغربية فجر اليوم الجمعة.

وأوضحت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 3 أشخاص، وصادرت مركبتين وأضرمت النار في مركبة، وكتبت شعارات عنصرية على الجدران بحي بيت صفافا في القدس، ومنها: ” الموت للعرب ” ، وأخرى تشير إلى عصابة ” تدفيع الثمن ” .

وأكدت مصادر، أن الاحتلال اقتحم بلدة اليامون غرب مدينة جنين شمال الضفة، ومدينة جنين ومخيمها، تزامناً مع انتشار آليات الاحتلال في منطقة دوار مثلث الشهداء، وعلى الطريق العام عرابة بئر الباشا، جنوب غرب جنين.

وأجرت ثوات الاحتلال، عمليات تفتيش في منازل المواطنين، بالإضافة إلى مصادرة مركبتين لشابين من قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، ويقتادهما إلى جهة مجهولة.

كما اعتقلت المواطن أيسر سمير صبيح (25 سنة) من بلدة كفر راعى جنوب غرب جنين، والشابين رجب راجى غيث، وحمزة غيث خلال عمليات التفتيش في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.