السيد البدوي يقترب من الترشح أمام ” السيسي “

القاهرة(صدى):

يستعد حزب الوفد المصري، لإعلان اسم مرشحهم للانتخابات الرئاسية 2018، أمام فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكشفت مصادر من اقتراب السيد البدوي رئيس الحزب من الترشح إلى الانتخابات، مع احتمالية ترشح الدكتور ياسر الهضيبي، أو هاني سري الدين عضو الهيئة العليا.

وكان الوفد أعلن مسبقًا عن عدم الدفع بمرشح وتأييد ودعم الرئيس السيسي، إلا أن ” البدوي ” رئيس الحزب، تقدم بطلب اليوم لتوقيع الكشف الطبي عليه وهو ما يرجح أنه سيكون مرشح الحزب، ويعد اليوم الجمعة هو أخر يوم لإجراء الكشف الطبي للمتقدمين للانتخابات.

ومن المتوقع أن تنطلق الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربين ما بين 8 فبراير، و8 مايو لعام 2018.