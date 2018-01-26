الجوازات تتيح خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل الكترونيا عبر ” أبشر “

حمود العنزي (صدى):

قالت المديرية العامة للجوازات، اليوم الجمعة، أن خدمة تفويض استقبال القادمات للعمل هي احدى خدمات الجوازات الإلكترونية المقدمة عبر منصة ” أبشر ” .

وأضافت ” الجوازات ” عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن هذه الخدمة تمكنك من تفويض من ترغب لاستقبال مكفولتك القادمة للعمل عن طريق المطارات المعتمدة، كما تمكنك من عرض وإلغاء التفاويض القائمة عبر حسابك بأبشر.

وأشارت ” الجوازات ” إلى أن المطارات المتاحة لهذه الخدمة هي: مطار الملك خالد الدولي بمدينة الرياض، ومطار الملك فهد بالمنطقة الشرقية، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمدينة جدة، بالإضافة إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.