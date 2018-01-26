الخارجية الليبية: السلطات القضائية بدأت التحقيق مع المتهمين بتعذيب مهاجرين

طرابلس(صدى):

أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، بدء السلطات القضائية التحقيق مع المتهمين بتعذيب مهاجرين سودانيين، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق قامت بالقبض على الجناة بمنطقة القداحية قرب مدينة سرت.

وكما أعلنت قوة الردع الخاصة، القبض على خاطفي المهاجرين السودانيين، مشيرة إلى أنه بعد التعاون مع الأمن المركزي في سرت وقوة حماية وتأمين سرت، تمت عملية المداهمة بنجاح والقبض

على أربعة مجرمين.

يذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو للمتهمين المضبوطين وهم يعذبون مهاجرين اتضح فيما بعد أنهم يحملون الجنسية السودانية.