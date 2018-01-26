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” فيروس الغزلان ” ينتشر بأمريكا وخوف من انتقاله للبشر

” فيروس الغزلان ” ينتشر بأمريكا وخوف من انتقاله للبشر
واشنطن(صدى):

انتشر في الفترة الماضية فيروس بين الغزلان في الولايات المتحدة الأمريكية، يصيب الحيوانات بحالة غير طبيعية تحول حركتها إلى ما يشبه ” الزومبي ” .

وأشار خبراء إلى أن ” فيروس الغزلان ” يضرب الدماغ والنخاع الشوكي، ويتسبب في انخفاض كبير في وزن الغزال ثم اضطراب حركته ونفوقه.

وتفشت العدوى في 22 ولاية أميركية غالبيتها في وسط البلاد، إضافة إلى مقاطعتين في كندا، وهناك مخاوف من احتمال إصابة الإنسان به.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7537 ] نشر منذ 2 ساعتين

. فـــيروس ألطيور . فـــيروس ألبقر . فـــيروس ألخنازير . فـــيروس ألبعاريــــن .🤔🙄.
.
. مَباقــي إلا فــــيروس ألضــــبان . بــسم الله عــلاهــم . عــسى ربــي يحفظــهم .🤗💕😘.

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