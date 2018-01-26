المركزي الأوروبي يرصد ارتفاعًا طفيفًا في أوراق اليورو المزيفة في 2017

واس(صدى):

أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم، حدوث ارتفاع طفيف في كمية أوراق اليورو المزيفة في العام الماضي.

ووصلت قيمة العملات الورقية المزيفة التي سحبتها الشرطة وقطاع التجارة والمصارف في العام الماضي من التداول في جميع أنحاء العالم، إلى نحو 694 ألف يورو بارتفاع بنسبة نحو 5ر1% مقارنة بالعام 2016.

وأوضح المصرف أن جرائم التزوير تتسبب في خسائر بقيمة نحو 36 مليون يورو، وكانت هذه القيمة وصلت إلى40 مليون يورو في 2016، وشهد ذلك العام خسائر كبيرة لاسيما بسبب تزوير العملة الورقية فئة 500 يورو. وحسب ما أعلنه البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، فقد بلغ حجم العملات الورقية المزيفة التي ضبطتها السلطات في ألمانيا العام الماضي، نحو 72 ألف و 900 يورو بانخفاض بنسبة 3ر11% مقارنة بعام 2016. ورصد (بوندسبنك) إقبالاً خاصًا من مجرمي التزييف على تزوير العملة الورقية فئة الـ50 يورو. وكان المركزي الأوروبي طرح للتداول مطلع أبريل الماضي، نسخة معالجة من العملة الورقية فئة الـ50 بعد تزويدها بعلامات تأمين معدلة. وكانت أغلب حالات التزوير في 2017، تركزت على الإصدار القديم من هذه العملة.