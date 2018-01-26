” هيئة السياحة ” تبدأ حصر مباني ومناطق التراث العمراني في المملكة

نايف السالم(صدى):

أطلقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع حصر مباني ومناطق التراث العمراني في المملكة ، حيث تم البدء بأعمال الحصر والتوثيق في مدينة بريدة و محافظات منطقة القصيم .

وأوضح مديرعام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم ابراهيم بن علي المشيقح، أن المشروع جاء ضمن مهام وأعمال الهيئة في حصر وتوثيق مباني التراث العمراني في المملكة وتسجيلها في السجل الوطني وفق نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر في عام 1436هـ .

وبين أن الهيئة طرحت مشروع حصر وتوثيق مباني ومواقع التراث العمراني في المملكة وأسندته لأحد الشركات المتخصصة في هذا المجال ، ويأتي ضمن مبادرات ومشاريع مركز التراث العمراني الوطني الذي يشرف على جميع مواقع التراث العمراني في المملكة.

وأفاد أن أعمال الحصر تتم بطرق علمية و باستخدام المصادر الرسمية وغير الرسمية للمعلومات مثل المقابلات الشخصية والزيارات الميدانية التي تخضع الى منهج علمي للتأكد والتوثيق,مشيراً إلى أن القصيم تقع على طرق الحج القديم وتضم العديد من الشواهد التراثية.

وقدر المشيقح، لإمارة منطقة القصيم وجميع محافظاتها ولأمانة المنطقة والشركاء من الجهات الحكومية والأهالي تعاونهم في هذا المشروع .