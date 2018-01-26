بالفيديو.. ثاني أطول رجل عربي في العالم يهدد بمقاضاة الساخرين من طوله

نورة الشهري (صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو نُشرته قناة ” MBC ” منذ عدة اشهر ، سُلط به الضوء على السعودي فهد المطيري ، الذي يعتبر أطول رجل في الخليج، والثاني في العالم، حيث يصل طوله إلى 243 سنتيمتراً.

وتحدث المطيري في التقرير عن المصاعب التي يواجهها بسبب طوله، حيث أشار إلى أنه يتعرض أحياناً للسخرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وذكر أن بعض الناشطين تناقلوا صورة ساخرة له عبر ” تويتر ” مهدداً بمقاضاة كل من يسيء إليه.

كما كشف أنه لا يعمل في الوقت الحالي، متسائلاً عما إذا كان طوله الزائد يمنع حصوله على وظيفة.

وتابع أنه يعيش حياة طبيعية، وأنه متزوج ولديه أسرة، وأن طوله يشكل أحياناً عاملاً مساعداً في بعض الظروف.