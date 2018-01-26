البنك المركزي الياباني يتوقع استمرار توسع الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة

واس(صدى):

صرح أعضاء مجلس السياسات النقدية في البنك المركزي الياباني بأن اقتصاد البلاد يتوسع بوتيرة معتدلة وسوف يستمر على هذا النهج، حسبما جاء في محضر اجتماع البنك يومي 20 و 21 ديسمبر الماضي، وتم الاعلان عنه، اليوم.

وجاء في محضر الاجتماع أن ” البنك سوف يستمر في إجراء التعديلات على سياساته حسبما تقتضي الضرورة، بالنظر إلى تطورات النشاط الاقتصادي والظروف المالية بهدف الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار ” . وقرر البنك خلال الاجتماع الحفاظ على معدل الفائدة بنسبة سالب 1ر0 بالمئة على الحسابات الراهنة للمؤسسات المالية في البنك.

وصوت البنك أيضًا لصالح استمرار سياسة التخفيف المالي الحادة التي ينتهجها في ظل استمرار نسبة التضخم أقل من هدف الـ 2 بالمئة.

وذكر البنك أن توقعات التضخم بلغت مرحلة ضعيفة، بالرغم من التوقعات بشأن حفاظ الأسعار على اتجاه صعودي على المدى الأطول.