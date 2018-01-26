سوني تعلن عن إطلاق هاتفها الجديد ” Xperia XA2 “

طوكيو(صدى):

أطلقت شركة سوني اليابانية هواتفها الذكية Xperia XA2 و Xperia XA2 Ultra الجديدة من الفئة المتوسطة، حيث سيشتمل الأول على شاشة قياس 5.2 بوصة وتعمل بتقنية الدقة الفائقة الكاملة والثاني على شاشة قياس 6 بوصة.

كما قامت ” سوني ” بنقل مستشعر بصمة الأصابع من زر التشغيل على الجانب الأيمن إلى الجانب الخلفي من الهاتف الذكي الجديد، ذلك بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى.

وجدير بالذكر، أنه من المقرر إطلاق هواتف سوني الجديدة في الأسواق خلال شهر فبراير المقبل، إلا أن الشركة اليابانية لم تعلن عن أية تفاصيل بشأن أسعار الأجهزة الجديدة في أسواق المنطقة العربية.