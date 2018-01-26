قيادي حوثي منشق ينشر صورة لسلاح الرئيس الراحل ” صالح “

فهمي محمد(صدى):

عرض علي البخيتي، القيادي المنشق عن مليشيات الحوثي، اليوم الجمعة، عبر حسابة الرسمي على ” تويتر ” ، صورة لسلاح الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح.

وكتب ” البخيتي ” تعليقًا على الصورة، قائلًا: ” دماؤه ووصيته الرصاصة التي ستقضي على الكهنوت، الأشهر القادمة تحمل متغيرات صادمة لهم ” .

يٌذكر أن ” البخيتي ” قد نشر من قبل تغريدات سابقة له، تُشير إلى أن المليشيات الحوثية بدأت من ” صعدة ” ، قائلًا : ” من هناك بدأ الكهنوت الحوثي ومن هناك سينتهي، رأس الأفعى هناك، الجذوة التي إذا انطفأت ” .

