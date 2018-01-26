” التصنيع الوطنية ” تعلن عن وظائف فنية شاغرة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أوضحت شركة التصنيع الوطنية، حاجتها إلى موظفين؛ لشغل عدد من الوظائف الفنية؛ لحملة الماجستير والبكالريوس وشهادة الدبلوم في تخصصات مختلفة.

وقالت عبر موقعها الإلكتروني، إن الوظائف الشاغرة بعدد من فروع شركات تابعة لها في الرياض وينبع وجازان.

وجاءت المسميات الوظيفية المطلوبة كالتالي:

– مشغل- التحبيب (جازان): شهادة الدبلوم في الهندسة أو ما يعادلها.

– مشرف الصهر (جازان): شهادة الدبلوم في الهندسة أو ما يعادلها.

– مشغل عمليات (ينبع): شهادة الدبلوم في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي ثاني المكافآت (الرياض): درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، نظم المعلومات الإدارية، الهندسة الصناعية، الموارد البشرية).

وأكدت على أن التقديم يكون متاح عبر موقعها الإلكتروني؛ للتوظيف، والذي بدأ أمس الخميس، موضحة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل حول الوظيفة، يرجى الدخول هنـــــــــــــــا.