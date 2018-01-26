” سراكو ” تُعلن عن 10 وظائف شاغرة بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” سراكو ” للمقاولات والصيانة، اليوم الجمعة، عبر موقعها الالكتروني، عن توفّر عدد 10 وظائف هندسية وفنية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من ” الدمام – أملج – وظباء ” .

وأوضحت ” سراكو ” أن هذه الوظائف متاحة لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم، في عدد من التخصصات، على مسمى فني كيميائي ” أملج ” ، فني كيميائي ” ظباء ” ، فني صيانة معدات طبية ” ظباء ” ، فني صيانة معدات طبية ” أملج ” ، و3 وظائف شاغرة لفني صيانة معدات طبية ” الدمام ” ، فني كيميائي ” الدمام ” ، فني صيانة معدات طبية ” الدمام ” ،مهندس صيانة معدات طبية ” الدمام ” ، مهندس تكييف ” الدمام ” .

نوهت الشركة عن أن طرق التقديم متاحة عبر موقعها الالكتروني، بدءً من 25 يناير 2018 م، من خلال هذا الرابط هنــــــا .