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دراسة: نقص اليود في الجسم يقلل فرص الحمل إلى النصف

دراسة: نقص اليود في الجسم يقلل فرص الحمل إلى النصف
نورة الشهري (صدى):

أظهرت نتائج دراسة أمريكية، أجريت على أكثر من 500 امرأة خلال 5 سنوات، تراجع فرص حمل النساء اللائي يعانين من نقص اليود إلى النصف.

وأوضحت الدراسة، أن النساء اللاتي يعانين من نقص متوسط أو حاد في اليود تتراجع فرص حملهن بنسبة 46 في المئة، باعتبار أن اليود يلعب دوراً حيوياً في نمو المخ خلال فترة الحمل.

وأوضح الخبراء أن اليود يوجد في الأسماك، وخاصة البيضاء والمأكولات البحرية والحليب ومنتجات الألبان.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7524 ] نشر منذ 11 دقيقة

طـــــــــــــــــــيب . كِلَـــــــــن يــــــــــود و إشـــــــــــكِرَن ألمعبــــــــــود باللـي عـلانا بـــــــــوه يجــــــــود .😋🤔🙄😋.

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