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بالصور.. علا الفارس تجري عملية جراحية في ظهرها بمدريد

بالصور.. علا الفارس تجري عملية جراحية في ظهرها بمدريد
أماني الغامدي(صدى):

ذكرت وسائل إعلام أردنية أن الإعلامية الأردنية علا الفارس خضعت أمس الخميس لعملية جراحية في ظهرها، وأجريت العملية في مدريد.

ونشرت بعض صديقاتها المقربين صوراً لها بعد خروجها من غرفة العمليات وطمأنت محبيها على صحتها مؤكدة أنها بخير.

وكانت الإعلامية الأردنية قد خطفت أنظار متابعيها بصورة نشرتها قبل أيام من خضوعها للعملية، حيث كانت تقف وسط الأمطار في قلب العاصمة البريطانية لندن، والتي حظيت بإعجاب الآلاف من متابعيها.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 38 ] نشر منذ 2 ساعتين

اكتبي well زين اول وبعدين تعالي
ياصبر الارض

[ عدد التعليقات: 7537 ] نشر منذ 1 ساعة

ســــــــــــــــــلامـــــــات يــــــا لـــــــــــــــــــــــولا .💉💊🌡😊.
.
غِــــت وِل ســـــــووون وإلبســـــي ألكلســــــووون .😊.

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