أردوغان يستمر في انتهاكاته ضد عفرين.. ويزعم سقوط 343 قتيل من صفوفه

أنقرة(صدى):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن استمرار المعارك القائمة على الحدود السورية، معلنًا عن اطلاق عملية منبج بعد الانتهاء من معركة عفرين.

وفي هذا السياق أوضح الجيش التركي، اليوم، عدد المصابين والقتلى في صفوف الجيش التركي، وقوات الجيش الحر السوري التابع لهم، والذي بلغ 14 قتيل، و130 مصاب، موضحًا أنه قتل ما لا يقل عن 343 مقاتلاً في شمال سوريا منذ بدء عملية غزو عفرين.

وكانت قوات حماية الشعب الكردي، كشفت أن الجيش التركي يضخم أعداد القتلى، مؤكدة أن الاعداد غير صحيحة.