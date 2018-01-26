المراعي تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

قالت شركة المراعي للألبان، عبر موقعها الالكتروني الرسمي، أن مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض يتوفر به عددًا من الوظائف الشاغرة للجنسين من السعوديين والوافدين، مشيرةً إلى أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريوس ودرجة الماجستير في بعض التخصصات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المتاحة هي: مدير أول الأبحاث للرجال من أي جنسية، لافتةً إلى أن الشهادات المطلوبة هي درجة البكالوريوس في تخصصات (الرياضيات، الإحصاء)، أو ما يعادلها.

كما تتوفر بها وظيفة مدير تدريب الشعبة للسعوديات اللاتي يحملن درجة البكالوريوس في تخصصات (التدريب، والأعمال التجارية)، قائلةً أنه يفضل درجة الماجستير بهذه الوظيفة.

ولفتت ” المراعي ” إلى أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف اضغط هنـــــــــــــا، وذلك بدءًا من تاريخ 25 يناير 2018م.