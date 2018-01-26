66 وظيفة شاغرة بجامعة الملك خالد

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك خالد، عن احتياجها لعدد من الموظفين في تخصصات مختلفة، موضحة أنه لديها 66 وظيفة شاغرة.

وجاءت التخصصات التي تحتاج إليها الجامعة كالتالي:

– وظائف فني مختبر بالمرتبة (7)- عدد 7 وظائف.

– وظائف أمن وسلامة من المرتبة (2) إلى المرتبة (4)- عدد 15 وظيفة.

– وظائف مستخدمين من المرتبة (31) إلى المرتبة (33)- عدد 32 وظيفة.

– وظائف بند أجور من فئة (أ) إلى فئة (ب)- عدد 12 وظيفة.

وقالت الجامعة، إنه على من يرغب في التقدم، ومعرفة المزيد من الشروط والتفاصيل حول الوظائف، أن يدخل عبر موقع الجامعة من هنا ؛ على أن يتم استقبال الطلبات بدءً من يوم الأحد الموافق 1439/05/11هـ إلى نهاية يوم الخميس الموافق 1439/05/15هـ.

وأوضحت أنه على المتقدمين تعبئة استمارة التقديم إلكترونيًا، لافتة إلى أنه يجب أن ترفق المسوغات بصيغة (PDF).