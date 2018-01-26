وظائف شاغرة بمسمى ” مدرس لغة ” بجامعة الأميرة نورة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الأميرة نورة بن عبدالرحمن، عن توفر عدد من الوظائف تحت مسمى ” مدرس لغة ” بالمستوى السادس، وذلك للعمل في عمادة السنة التحضيرية مركز اللغة الإنجليزية.

واشترطت الجامعة في المتقدمة، ان تكون حاصلة على درجة البكالوريوس في التخصصات التالية، اللغة الإنجليزية، اللغويات التطبيقية، الأدب الإنجليزي، تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها،تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ترجمة.

كما اشترطت أن تكون حاصلة على درجة الماجستير في أحد التخصصات التالية، اللغويات التطبيقية، تدريس اللغة الإنجليزية لغير الناطقين بها، تدريس اللغة الإنجليزية كلغة ثانية، ترجمة، تدريس اللغة الإنجليزية لأغراض أكاديمية، طرق تدريس ” لغة إنجليزية ” .

وتضمنت الشروط أن تحصل على (6.5) في اختبار IELTS الأكاديمي، على أن لا تقل جميع المهارات عن (6)، أو ما يعادله من اختبار TOEFL.

اما الشروط العامة، فهي: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية، حاصلة على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها، ألا يقل تقديرها العام في مرحلة الماجستير عن (جيد جدا) أو ما يعادلها، اجتياز الاختبار الذي تحدده الجامعة والمقابلة الشخصية.

وأوضحت الجامعة أنه يجب على المتقدمات إرفاق صور إلكترونية للمستندات التالية، صورة من بطاقة الهوية الوطنية، صورة طبق الأصل من شهادة البكالوريوس والماجستير والسجل الأكاديمي لكل منهما، صورة طبق الأصل من معادلة شهادة البكالوريوس والماجستير الصادرة من إدارة معادلة الشهادات الجامعية بوزارة التعليم إذا كانت حاصلة عليها من خارج المملكة، صورة من اختبار اللغة الإنجليزية IELTS الأكاديمي أو TOEFL.، الخبرات السابقة ” إن وجدت ” .

ويمكن التقديم عبر الموقع الإلكتروني للجامعة من خلال الرابط اضغط هنـــــــــــــــــا ، وذلك في الفترة من يوم الأحد 18/ 5/ 1439هـ الموافق 4/ 2/ 2018م إلى نهاية يوم الثلاثاء 27/ 5/ 1439هـ الموافق 13/ 2/ 2018م.