الاتصالات السعودية توفر 5 وظائف للعمل بالرياض

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شرطة الاتصالات السعودية، 5 وظائف هندسية إدارية، لحملة البكالوريوس والماجستير في تخصصات عدة .

واشترطت الشركة وجود خبرة سابقة في المتقدمين، للعمل في فروعها بمدينة الرياض.

والوظائف هي:مدير قسم الأعمال التجارية، مهندس أول دعم تكنولوجيا المعلومات، مهندس دعم تكنولوجيا المعلومات، مهني التخطيط المالي، مشرف المحاسبة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 25 كانون الثاني/ يناير 2018م.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم سيكون عبر موقعها الرسمي من خلال الرابط اضغط هنـــــــــــا.