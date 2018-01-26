” بن عمر ” : نبيل معلول لعب دور كبير في انتقالي للأهلي

نواف السالم(صدى):

كشف لاعب النجم الساحلي التونسي، أمين بن عمر، عن السبب وراء موافقته للانتقال إلى صفوف أهلي جدة، والمشاركة في دوري المحترفين.

وقال ” بن عمر ” ، أن مدرب المنتخب التونسي، نبيل معلول، وجه له النصيحة باللعب في دوري المحترفين عبر نادي الأهلي، مضيفًا أنه استشار ” معلول ” قبل اتخاذ قراره، في ظل غياب العروض الأوروبية.

وأضاف اللاعب التونسي، أنه تلقى عرض من لوكوموتيف موسكو؛ إلا أن المفاوضات فشلت بسبب الشروط المالية، مضيفًا: ” وقع الاختيار على أهلي جدة، لأنه من أفضل الفرق في قارة آسيا، أتمنى تقديم الإضافة المطلوبة مع الفريق السعودي ” .