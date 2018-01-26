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بالفيديو.. أمل العنبري تكشف عن موقف محرج مع معجب كويتي

بالفيديو.. أمل العنبري تكشف عن موقف محرج مع معجب كويتي
أماني الغامدي(صدى):

كشفت الفنانة المغربية أمل العنبري خلال حلولها ضيفة ببرنامج ” نفسنة ” عن تعرضها لموقف محرج من أحد متابعيها في الكويت عقب ظهورها في برنامج المواهب ” ستار أكاديمي ” .

وقالت أمل خلال البرنامج ، أن أحد المعجبين وقف أمامي جامداً من دون أي حركة، فسألته: أتريد توقيعاً أو صورة؟ فأجابني: أريد المال الذي أنفقته خلال التصويت .

واستطردت قائلة ، لم أكن أملك المبلغ، وإذا نفضتيني ما بيطلع معي نصفه ، وأخبرته : لم أعمل بعد، ولا أملك هذا المبلغ ، متسائلةً ” أتقدرين أن تقولي له أنت نصّاب؟ حيصوّرني ويشيّروا ويفضحني ” .

ولفتت الى أنّ ” هناك لا يضربون، فجبتلو الأمن بعد ما حسّيت انّو هو مش عايز لا صورة، ولا أغنية ولا توقيع. هو فقط عايز فلوس ” .

 


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