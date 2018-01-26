عقوبات قاسية ضد المعتدي على طفل جدة

نايف السالم(صدى):

أعلن مستشار وزير العمل والتنمية الاجتماعية المشرف على منطقة مكة المكرمة، الدكتور محمد القحطاني، أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق مع عائلة الطفل الذي ظهر في مقطع فيديو وشخصًا ينهال عليه بالضرب في أحد أحياء محافظة جدة.

وقال ” القحطاني ” إن ذلك سيتم بالتعاون مع الجهات الأمنية؛ لاستبيان إذا كان المعنّف يتعاطى المخدرات أو يستخدم الضرب في تأديب الطفل، مؤكدًا على أنه هناك عقوبات قاسية تنتظر المعنّف، سواء كان الأب أو أحد أقارب الطفل.

ويذكر أن مقطع الفيديو المذكور انتشر في الأيام الماضية بشكلٍ واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي أثار استياءهم وغضبهم ضد مرتكب الواقعة.

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