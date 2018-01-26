الأهلي المصري يرفض عرض مقدم من أحد أندية دوري المحترفين لضم أزارو

نواف السالم(صدى):

كشفت مصادر،عن رفض إدارة نادي الأهلي المصري، لأحد العروض المغرية المقدمة من أحد أندية دوري المحترفين؛ للحصول على خدمات المهاجم النيجيري جونيور اجاي، ووليد أزارو.

وقالت المصادر أن العرض وصلت قيمته 10 مليون دولار؛ لضم المهاجمين، إلا أن العرض قوبل بالرفض لحاجة النادي إليهما.

وأوضحت المصادر، أنه تم الموافقة على احتراف عماد متعب ومؤمن زكريا، وأحمد الشيخ، لوجود بدائل لهم بالفريق، إلا أنه الوقت الحالي لا يوجد ما يعوض غياب أجاي وازارو.