خبراء يكشفون مكان تواجد ” البغدادي “

القاهرة(صدى):

توقع خبير شؤون الجماعات الإسلامية المصري، سامح عيد، هروب زعيم تنظيم ” داعش ” الإرهابي أبو بكر البغدادي، إلى أفريقيا، بعد هزيمته في سوريا والعراق.

ورجَّح العضو السابق في الجماعة الإسلامية بمصر ناجح إبراهيم، اختباء ” البغدادي ” في شمال تشاد أو المنطقة الحدودية الخالية من القانون بين الجزائر والنيجر.

بينما اختلف عنهما الباحث في شؤون الجماعات المسلحة، هشام الهاشمي، الذي توقع أن يكون زعيم التنظيم الإرهابي، لم يغادر العراق، مبيناً انه قد يكون موجوداً في المنطقة التي قتل أبوعمر البغدادي، ووزيره الأول أبوحمزة المهاجر.