هيئة الطيران بتايلاند تحول مسار الطائرات بسبب حدوث حريق

بانكوك(صدى):

أوضحت هيئة الطيران المدني في تايلاند، اليوم الجمعة، أن مطارًا للرحلات الداخلية بشمال شرق البلاد أغلق بعد حريق نجم عن تماس كهربائي.

وفي هذا السياق، أوضح مسؤول بإدارة العلاقات العامة في هيئة الطيران المدني، أن هذه المسألة ما زالت خاضعة للتقييم، مشيرًا إلى أنه يجرى تحويل الرحلات إلى مطار أودون تاني.

يُذكر أن مطار ” كون كان ” مخصص للرحلات القادمة من العاصمة ” بانكوك ” ، إلى مدينة ” تشانج ماي ” في الشمال، وهي وجهة سياحية شهيرة، كما تسير أربع شركات للطيران الداخلي، رحلات إلى مطار ” كون كان ” الذي يشهد ما يصل إلى 18 رحلة يوميًا.