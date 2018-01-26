بريطانيا تتهم روسيا بالتجسس عليها

لندن(صدى):

وجه وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، اتهامًا لروسيا بالتجسس على البنى التحتية الاستراتيجية ببريطانيا، وذلك لإحداث فوضى بها ستتسبب في قتل الآلاف من الأشخاص.

وأضاف ” ويليامسون ” ، ” روسيا قامت بأبحاث تتعلق بشبكات إمداد الكهرباء التي تربط بريطانيا وأوروبا، وهذا يعني أن موسكو تسعى إلى معرفة كيفية إثارة “الذعر” أو مهاجمة البلاد ” .

كما استنكر ” ويليامسون ” تلك التصرفات الروسية، قائلًا: ” روسيا تتصرف بطريقة سيعتبرها أي بلد آخر غير مقبولة على الإطلاق ” .

ويذكر أنه تواجه روسيا العديد من الاتهامات بالتدخل في سلسلة من الأحداث السياسية المؤثرة، بينها التصويت في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، وانتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب.