سامي الجابر يعلق على قرار استبعاده من اتحاد الكرة

نواف السالم(صدى):

قدم سامي الجابر لاعب الهلال والمنتخب السعودي السابق الشكر لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، على الفترة التي قضاها ضمن أعضاء مجلس الإدارة.

وكتب سامي الجابر في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “ تويتر ” : “ كل الشكر والتقدير لزملائي في مجلس إدارة الاتحاد السعودي وسعيد بالفترة القصيرة التي قضيتها ضمن أعضاء مجلس الإدارة ” .

وكان رئيس الاتحاد السعودي عزت أصدر أمس قرارا بتعيين بندر بن أحمد قطان بدلًا عن سامي الجابر، بناءً على الصلاحيات المخولة لرئيس الاتحاد، وبحسب النظام الأساسي لاتحاد كرة القدم.