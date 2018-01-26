بالفيديو.. البنتاجون تكشف أدلة دعم إيران للحوثيين بالأسلحة

واشنطن(صدى):

عرضت وزارة الدفاع الأمريكية، صوراً لأسلحة وصواريخ إيرانية، دعمَّت بها مليشيا الحوثي الإرهابية لنشر الفوضى في اليمن، وذلك عبر مقطع فيديو نشرته على موقع ” يوتيوب ” .

وأشارت الوزارة، إلى أن الأسلحة التي ظهرت في الفيديو عرضت في معرض بقاعدة أناكوستيا بولينج المشتركة في العاصمة الأمريكية واشنطن، مؤكدة أن إيران تنتهك قرارات الأمم المتحدة.

يذكر أن لجنة العقوبات على اليمن، قد أصدر تقرير يبين أدلة حديثة تثبت تزويد إيران لمليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة والصواريخ.

