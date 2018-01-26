المالية: المستثمرون يدركون أهمية حملة المملكة ضد الفساد

عادل الحربي(صدى):

صرح محمد الجدعان وزير المالية، أنه تم العمل على إصلاح نظام الاستثمارات للشركات الأجنبية وذلك بالتنسيق مع الإمارات لزيادة التعاون بين البلدين.

وأكد ” الجدعان ” أن المستثمرين يدركون أن الحملة التي تشنها المملكة على الفساد إيجابية للاقتصاد؛ حيث أنهم ضخوا مبالغ قياسية في سوق الأسهم السعودية في الأسابيع الأخيرة.

كما أوضح ” الجدعان ” أنه لا نية للحكومة لمنافسة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المملكة قامت بإطلاق حزمة تحفيزية له؛ حيث تأمل من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.

وأضاف ” الجدعان ” أن تسويات قضايا الفساد ستسهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين؛ متوقعا أن يكون عام 2018 عامًا فارقًا وإيجابيًا خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي.