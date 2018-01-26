” الإسكان ” وغرفة الرياض تناقشان ضمان الجودة وتقييم الاستدامة

حمود العنزي(صدى):

تنظم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية بالتعاون مع وزارة الإسكان يوم الاربعاء القادم بمقر الغرفة، ورشة عمل للتعريف بنظام ضمان الجودة وتقييم الاستدامة ” أساس ” .

وتستهدف الورشة دعم استراتيجية المملكة المتعلقة بالتحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، اضافة الى التعريف بالبرنامج والنظم المتعلقة بتطبيقه والجداول الزمنية الرئيسية ذات الصلة.

وأوضح عضو مجلس الادارة رئيس اللجنة العقارية بالغرفة عائض بن عبدالله الوبري، أن الورشة ياتي في إطار تعريف المستثمرين في القطاع العقاري ببرنامج استدامه وتسليط الضوء على نظام ضمان الجودة.

وأفاد أن الورشة تستعرض نظام ” أساس ” وشرح التطبيق الأفضل للممارسات العالمية في الاستدامة وتسليط الضوء على أصول الاستدامة في جودة البناء والمعايير الفنية وكفاءة الطاقة للوحدات السكنية ،مبينا الورشة تهدف إلى تقوية الصلة مع المسؤولين والجهات المسؤولة ذات العلاقة في القطاع العقاري.

واشار الوبري إلى أن الورشة ستناقش برنامج استدامة للقطاع العقاري ومدى تأثيرها على مستقبل الاستثمار في القطاع.