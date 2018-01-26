مدرب إسبانيول: فخور بأداء اللاعبين والبرسا لم يستحق التأهل

نواف السالم(صدى):

قال مدرب إسبانيول كيكي سانشيز فلوري تعليقًا على تأهل البرسا إلى نصف نهائي بطولة كأس الملك على حساب فريقه؛ إنهم لا يستحقون التأهل.

ووجه المدرب الشكر للاعبيه على الأداء طوال المباراة، أمس، والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين نظيفين، على الرغم من انتصار إسبانيول في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وأضاف ” فلوريس ” ، أن لاعبيه اقتربوا من تحقيق الفوز، خلال المباراة، مؤكدًا على أنه يشعر بالفخر بهم، والجماهير أيضا فخورين، قائلًا: ” نجحنا في تقليص الفوارق وهذا بفضل اللاعبين ” .