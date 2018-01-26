سيدة تطلب مساعدة الإسعاف لعثورها على بيضة مكسورة
أقدمت إمرأة أمريكية على الاتصال بمركز الإسعاف في إيست ميلاندز بأمريكا، لطلب المساعدة والنصيحة حول العثور على بيضة مكسورة في الثلاجة .
ونشر مركز الإسعاف تسجيلاً صوتياً بالمكالمة ، حيث كان يسأل الموظف المتصلة ، إذا كان المريض لا يزال يتنفس، لكن الرد كان غير متوقعا، حيث قالت المتصلة: ” أنا بخير، لكنني بحاجة إلى نصيحة، فقد وجدت بيضة مكسورة في صندوق البيض بالثلاجة ” .
ورد الموظف على هذا الاتصال الغريب: ” هذه خدمة الإسعاف، ولا نستطيع تقديم نصيحة حول البيض المكسور ” .
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 7524 ] نشر منذ 20 دقيقة
ههههههههههه😳🥚. كمَــــخه مَــهي صـاحــــيه .😅. ألعـــــــــقل نِعــــــــمه .😂.