سيدة تطلب مساعدة الإسعاف لعثورها على بيضة مكسورة

واشنطن(صدى):

أقدمت إمرأة أمريكية على الاتصال بمركز الإسعاف في إيست ميلاندز بأمريكا، لطلب المساعدة والنصيحة حول العثور على بيضة مكسورة في الثلاجة .

ونشر مركز الإسعاف تسجيلاً صوتياً بالمكالمة ، حيث كان يسأل الموظف المتصلة ، إذا كان المريض لا يزال يتنفس، لكن الرد كان غير متوقعا، حيث قالت المتصلة: ” أنا بخير، لكنني بحاجة إلى نصيحة، فقد وجدت بيضة مكسورة في صندوق البيض بالثلاجة ” .

ورد الموظف على هذا الاتصال الغريب: ” هذه خدمة الإسعاف، ولا نستطيع تقديم نصيحة حول البيض المكسور ” .