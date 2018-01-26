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سيدة تطلب مساعدة الإسعاف لعثورها على بيضة مكسورة

سيدة تطلب مساعدة الإسعاف لعثورها على بيضة مكسورة
واشنطن(صدى):

أقدمت إمرأة أمريكية على الاتصال بمركز الإسعاف في إيست ميلاندز بأمريكا، لطلب المساعدة والنصيحة حول العثور على بيضة مكسورة في الثلاجة .

ونشر مركز الإسعاف تسجيلاً صوتياً بالمكالمة ، حيث كان يسأل الموظف المتصلة ، إذا كان المريض لا يزال يتنفس، لكن الرد كان غير متوقعا، حيث قالت المتصلة: ” أنا بخير، لكنني بحاجة إلى نصيحة، فقد وجدت بيضة مكسورة في صندوق البيض بالثلاجة ” .

ورد الموظف على هذا الاتصال الغريب: ” هذه خدمة الإسعاف، ولا نستطيع تقديم نصيحة حول البيض المكسور ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7524 ] نشر منذ 20 دقيقة

ههههههههههه😳🥚. كمَــــخه مَــهي صـاحــــيه .😅. ألعـــــــــقل نِعــــــــمه .😂.

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