الأميرة ريما بنت بندر: وجود المرأة السعودية في كل مجال سيصبح طبيعيا

علي القحطاني(صدى):

أوضحت الأميرة ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة للرياضة بالسعودية ورئيسة اتحاد الرياضة المجتمعية، أمس، أن الإصلاحات التي تشهدها المملكة اليوم، لا تهدف لإرضاء الخارج؛ وإنما مواطنيها، مشيرة إلى أن وجود السعوديات في كل مجال بعد ذلك سيصبح طبيعيًا.

وأكدت الأمير ريما، على هامش ندوة بمنتدى ” دافوس ” أمس، أن نقاش الفترة المقبلة لن يكون حول ” أين المرأة ” ؛ لأنها ستكون موجودة بالفعل، ودللت على الإصلاحات التي تطال تعزيز حضور المرأة السعودية، بقولها أن برنامج التحول الوطني، وضع مشاريع ضمنها الترخيص لصالات الرياضة النسائية.

كما استدلت أيضًا باستجابة ولي العهد، لمطلب السماح للنساء بقيادة السيارات، واصفة هذا القرار بـ ” تغيير هائل من قائد يستمع إلى مجتمعه ” .

وفي هذا السياق، وجهت الأميرة نورا بنت بندر، دعوة للاستثمار في الطاقات البشرية للمملكة، واصفة إياها بـ ” النفط الجديد ” ، قائلة : ” ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يستمع لشعبه ويقود التغييرات لمواكبة حاجاتهم ” .