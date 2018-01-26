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ترامب: العنصرية ستجعلني اعتذر لبريطانيا عن نشر الفيديو المعادي للمسلمين

ترامب: العنصرية ستجعلني اعتذر لبريطانيا عن نشر الفيديو المعادي للمسلمين
واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعتذر عن إعادة نشر مقطع فيديو لجماعة يمينية بريطانية متطرفة، يعادي المسلمين، إذا كانت الجماعة عنصرية.
وأكد ” ترامب ” خلال لقاءه ببرنامج على فضائية ” أي تي في ” ، أنه لم يقصد الإساءة إلى بريطانيا، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم شيئاً عن هذه الجماعة.
وأوضح أن إعادة نشر الفيديو على ” تويتر ” ، لم يكن نوعاً من التأييد لها.
يذكر أن ترامب كان قد دخل في مشادة كلامية عبر ” تويتر ” مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لانتقادها إياه بسبب هذا الفيديو.


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