ترامب: العنصرية ستجعلني اعتذر لبريطانيا عن نشر الفيديو المعادي للمسلمين

واشنطن(صدى):

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعتذر عن إعادة نشر مقطع فيديو لجماعة يمينية بريطانية متطرفة، يعادي المسلمين، إذا كانت الجماعة عنصرية.

وأكد ” ترامب ” خلال لقاءه ببرنامج على فضائية ” أي تي في ” ، أنه لم يقصد الإساءة إلى بريطانيا، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم شيئاً عن هذه الجماعة.

وأوضح أن إعادة نشر الفيديو على ” تويتر ” ، لم يكن نوعاً من التأييد لها.

يذكر أن ترامب كان قد دخل في مشادة كلامية عبر ” تويتر ” مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لانتقادها إياه بسبب هذا الفيديو.