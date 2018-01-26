ترامب: العنصرية ستجعلني اعتذر لبريطانيا عن نشر الفيديو المعادي للمسلمين
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيعتذر عن إعادة نشر مقطع فيديو لجماعة يمينية بريطانية متطرفة، يعادي المسلمين، إذا كانت الجماعة عنصرية.
وأكد ” ترامب ” خلال لقاءه ببرنامج على فضائية ” أي تي في ” ، أنه لم يقصد الإساءة إلى بريطانيا، مشيراً إلى أنه لم يكن يعلم شيئاً عن هذه الجماعة.
وأوضح أن إعادة نشر الفيديو على ” تويتر ” ، لم يكن نوعاً من التأييد لها.
يذكر أن ترامب كان قد دخل في مشادة كلامية عبر ” تويتر ” مع رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، لانتقادها إياه بسبب هذا الفيديو.
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