ميسي يحرز الهدف رقم 308 له بقميص برشلونة على ملعب الكامب نو

ماجد محمد(صدى):

نجح نجم برشلونة ليونيل ميسي، أمس الخميس، خلال مواجهة إسبانيول في إطار دور الـ 8 لكأس الملك، في تسجيل الهدف الـ4000 لبرشلونة على ملعب كامب نو، والهدف رقم 308 له بقميص البرسا.

وسجل ليونيل ميسي الهدف الـ4000؛ ليتأهل برشلونة لنصف نهائي المسابقة، بينما وصل برشلونة إلى الفوز رقم 1150 على ملعبه منذ افتتاحه.

وانتهت المباراة أمس بقوز البرسا بهدفين مقابل لاشيء، وكان هدف ميسي هو الثاني في المباراة، على الرغم من خسارة برشلونة للقاء الذهاب بهدف مقابل لاشيء.