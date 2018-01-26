لجنة تحكيم المغاتير بجائزة الملك عبد العزيز للإبل تستعرض 14 منقية

عادل الحربي(صدى):

تستعرض اليوم لجنة تحكيم المغاتير في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل 14 منقية في فئة جْمل 100 صْفر.

وأدى ملاك الإبل المشاركة، القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض، للتأكد من ملكيتهم لها، بعد ذلك استعرضت اللجنة المنقيات.

وملاك الإبل الذين تعرض منقياتهم أمام اللجنة في فئة جْمل 100 صْفر هم: اهلال عايض دغيثر الشيباني، الحميدي طعيسان بادي المطيري، دبيان معيض دبيان السبيعي، سعود فالح شويشان السبيعي، عايض نايف مداري العتيبي، غازي صالح فلاج الروقي، فائز حمدان فهيد السنافي، فهد عبد الله أحمد الشريع، فهيد رفاعي ثويني الديحاني، قعيد مرزوق صويمل المطيري، محمد ناصر بن حويلة العجمي، محمد فواز مفيز الويط، مناحي بداح محمد الدعجاني، ناصر هديبان فالح الدوسري.

وستدخل مساء اليوم الإبل جْمل 100 للوني الحمر والشقح، استعداداً لعرضها غداً أمام لجنة التحكيم وتصنيفها ومن ثم ترشيحها للجائزة.