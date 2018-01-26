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رغم تصريحات ترامب.. الدولار مستمر في الانخفاض وأسعار الذهب ترتفع

رغم تصريحات ترامب.. الدولار مستمر في الانخفاض وأسعار الذهب ترتفع
واشنطن(صدى):

شهد اليوم الجمعة، وارتفاع سعر الذهب للتسليم الفوري 0.4% إلى 1354.24 دولار للأوقية ؛ يسجل ارتفاعًا بنسبة 1.5% خلال الأسبوع الجاري.
وعلى جانب أخر وبالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول رغبته في أن يكون الدولار أقوى، انخفض مؤشر الدولار – 0.46% إلى 89.04.
وسجلت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم أبريل، تراجعًا، 0.7% أو 9.60 دولار إلى 1358.4 دولار للأوقية، بينما ارتفع السعر الفوري للفضة 1.05% إلى 17.477 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الآجلة 0.9% إلى 17.45 دولار.


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