الكويت بمجلس الأمن: استمرار الاحتلال الإسرائيلي ” بالخرق المادي ” للقرارات الدولية

خالد الظفيري(صدى):

قال المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي، في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، أن إسرائيل مستمرة في سياساتها العدوانية والإجراءات الأحادية والاستفزازية المنافية لقرارات مجلس الأمن والمعاهدات الدولية.

وأضاف ” العتيبي ” ، ” القضية الفلسطينية تمتلك رصيد وافر من قبل المجتمع الدولي، ما يؤكد على أهمية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة لينتهي بحل الدولتين، وفقاً لحدود الرابع من يونيو لعام 1967 ” .

وأكد ” العتيبي ” على أهمية التزام جميع الدول المانحة في توفير التمويل اللازم للأونروا في سبيل مواصلة تقديم خدماتها الحيوية إلى مجتمع اللاجئين والحفاظ على طبيعة عملها وأنشطتها الإنسانية دون تسييس.

وفي السياق ذاته، جدد العتيبي تضامن دولة الكويت ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في الدفاع عن قضيته العادلة وحقوقه المشروعة والتاريخية والثابتة في القدس والتي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.