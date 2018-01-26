اقتراب نهاية ” حزب الله ” .. تحقيقات ” مشروع كساندرا ” تكشف فضائحه

واشنطن(صدى):

كشفت صحف أمريكية، أن التحقيقات في ” مشروع كساندرا ” توصلت إلى احتكار حزب الله اللبناني لتجارة الكوكايين في العالم، إضافة إلى توجيه اتهامات جنائية إلى القيادات العليا لمليشيا حزب الله.

وأوضحت الصحف، أن توجيه اتهامات تهريب الكوكايين وغسل الأموال، إلى القيادات وخاصة نصر الله، وعبدالله صفي الدين ممثل الميليشيا لدى إيران، سيكشف العلاقات الخطيرة بين حزب الله وعصابات المخدرات في بلدان أمريكا اللاتينية.

وأشار محللون، إلى ضرورة فتح ملف التحقيق في فضيحة البنك اللبناني الكندي، وتصنيف حزب الله كمنظمة إجرامية عابرة للحدود؛ بهدف تضييق الخناق عليه.

وكانت فضيحة البنك اللبناني الكندي، قد كشفت تنسيق حزب الله مع 300 محل لبيع السيارات المستعملة في أمريكا لغسل الأموال بتصدير سيارات مستعملة لدول غرب أفريقيا.