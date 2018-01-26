10 طائرات تتجسس في سماء روسيا.. ومقاتلات ” الدفاع ” تعترضهم

موسكو(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن قيام 10 طائرات بعمليات استطلاع بالقرب من حدود روسيا خلال الأسبوع الماضي؛ وحتى الان لم يتم الكشف عن جنسية الطائرات.

وقالت ” الدفاع ” إن مقاتلات سلاح الجور الروسي نفذت 3 طلعات؛ لاعتراض 10 أهداف جوية، موضحة أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.

وأضافت أن أن عمليات الاستطلاع جرت في الغالب على الحدود الغربية 5 مرات، و4 مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة على الحدود الشمالية.