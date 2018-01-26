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10 طائرات تتجسس في سماء روسيا.. ومقاتلات ” الدفاع ” تعترضهم

10 طائرات تتجسس في سماء روسيا.. ومقاتلات ” الدفاع ” تعترضهم
موسكو(صدى):

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، عن قيام 10 طائرات بعمليات استطلاع بالقرب من حدود روسيا خلال الأسبوع الماضي؛ وحتى الان لم يتم الكشف عن جنسية الطائرات.
وقالت ” الدفاع ” إن مقاتلات سلاح الجور الروسي نفذت 3 طلعات؛ لاعتراض 10 أهداف جوية، موضحة أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.
وأضافت أن أن عمليات الاستطلاع جرت في الغالب على الحدود الغربية 5 مرات، و4 مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة على الحدود الشمالية.


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