” جيتس ” يعلن عن تبرعه بـ 116 مليون ريال للقضاء على ” الملاريا “

واشنطن(صدى):

أعلن بيل جيتس، بأنه سيقبل على تقديم، 31 مليون دولار ” 116 مليون ريال ” لصندوق جديد؛ يهدف للقضاء على مرض ” الملاريا ” ، بـ 7 دول بمنطقة أمريكا الوسطى، إضافة إلى جمهورية الدومنيكان.

كما أوضح ” جيتس ” في بيان مشترك أصدره مع بنك التنمية للدول الأمريكية ، ومؤسسة كارلوس سليم، أن صندوق المبادرة الإقليمية؛ للقضاء على الملاريا، أنه سيجمع تمويلات جديدة؛ لضمان أن يظل الاهتمام بمرض الملاريا أولوية قصوى للصحة والتنمية.

يُذكر أنه تم تسجيل أكثر من 40270 حالة إصابة، مؤكدة بالملاريا في 2016 في أمريكا الوسطى وجمهورية الدومنيكان وهايتي، وعلى الرغم من تراجع حالات الإصابة بالملاريا في أميركا الوسطى، بأكثر من 90% منذ عام 2000، توقف التقدم للقضاء على المرض الذي ينقله البعوض، وما تزال بلاد كثيرة في المنطقة تواجه مشكلات رئيسية مع الملاريا.