بالصور.. مروان سليماني يدشن الجزء الثاني من كتاب التناغم الكودي

تركية البدر(صدى):

بحضور مدير عام الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون المهندس/ هشام الوابل، ومدير فرع جدة الأستاذ/ محمد آل صبيح وعدد من المثقفين والاعلاميين دشن مساء الأربعاء الكاتب والباحث الاستاذ/مروان السليماني الجزء الثاني من كتابة (التناغم الكودي) بدأ السليماني امسيتة بالحديث عن فكرة الكتاب وابعادها.

وأشار إلى أن طبعة النسخة الاولى من كتاب التناغم الكودي نفذت بالكامل ثم تحدث باسهاب عن الجزء الثاني وفكرته وابعادها واستعرض اجزاء الكتاب ومصادرة وأكد أنه بصدد اعداد الجزء الثالث.

وفي ختام الأمسية شكر المرواني جمعية الثقافة والفنون بجدة على التنظيم وقدم هدايا تذكارية للحضور عبارة عن نسخ من الجزء الثاني للكتاب اضافة الى دروع للجنة المنظمة كما قدم المصور الفوتوغرافي الاستاذ خالد خضر مجلد لاعماله يحتوي على صور الحرم المكي للمدير العام .

