الشؤون الإسلامية تشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018

سعيد العجل(صدى):

تشارك وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في وكالة الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي، في معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته التاسعة والأربعين، الذي تنطلق فعالياته اليوم السابع والعشرين من شهر يناير حتى العاشر من شهر فبراير 2018هـ، بالعاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة أكثر من (35) دولة من مختلف دول العالم.

وأوضح سعادة وكيل الوزارة للمطبوعات والبحث العلمي المشرف على الجناح الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي، أن مشاركة الوزارة في المعرض تأتي بهدف عرض جهود ورسالة الوزارة المنبثقة من رسالة وريادة المملكة في خدمة الإسلام والحرص على ما يسهم في تقديم صورة صحيحة مشرقة.

وأبان سعادته أن الوكالة جهزت جناحًا متميزًا يضم عددًا من الأركان التي تتضمن عرض إصدارات الوزارة من الكتب العلمية المختلفة، وأهم الكتب المترجمة إلى أكثر من (35) لغة، كما يحتوي الجناح على ركن خاص لعرض وتوزيع إصدارات الوكالة على رواد الجناح، مشيراً إلى أن مشاركة الوزارة تأتي في إطار توجيهات معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ الذي يحرص على مشاركة الوزارة في مختلف الفعاليات الإسلامية والعربية، كما يشرف شخصياً على سير أعمال المشاركات بما يحقق الهدف المرجو منها.

وقال : إن الوزارة حرصت هذا العام على تنوع وتميز الخدمات المقدمة لزوار الجناح بما يتوافق مع رؤية المملكة (2030) وبرنامج التحول الوطني (2020)، حيث تم تزويد الجناح بمجموعة كبيرة من الخدمات الإلكترونية التي تمكن الزائرين على اختلاف شرائحهم وتعدد لغاتهم من تحميل إصداراتها المتنوعة عبر تطبيقات إلكترونية ميسرة، لافتاً إلى أن الوزارة جهزت أكثر من (3000) مادة علمية مما يحتاجه المسلم في دينه ودنياه .

الجدير بالذكر أن الجناح السعودي المشارك بالمعرض يقع على مساحة 3000 متر مربع يضمُ 42 جهة حكومية وأهلية متمثلة في الوزارات والمؤسسات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والمكتبات العامة والحكومية ودور النشر الأهلية الكبيرة والمتميزة، مما يبرزُ ما تقدمه حكومة المملكة من ثقافة للمهتمين بها ونشر رسالتها نحو العالم .

