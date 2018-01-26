مركز مكافحة الجريمة يوصي ببرامج للحد من الجرائم خلال موسم الحج

سعيد العجل(صدى):

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلمية ورشة عمل لمناقشة نتائج وتوصيات تقرير الحج لعام 1438هـ قدمها الدكتور / فهد بن علي الزهراني وذلك يوم أمس في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي تساعد على وضع برامج علمية وأمنية متكاملة تحد من الجرائم والممارسات السلبية التي قد تقع في موسم الحج.

وقد تم افتتاح الورشة من قبل مدير عام مركز أبحاث مكافحة الجريمة الدكتور/ذعار بن نايف بن محيا، وبحضور ومشاركة العديد من القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (وزارة الحج والعمرة، مكتب معالي مساعد وزير الداخلية للشئون العمليات (المشرف على الأمن العام)،الرئاسة العامة للشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مصلحة الجمارك، وكالة الوزارة لشؤون المناطق ،وكالة الوزارة لشؤون الحقوق، وكالة الوزارة لشؤون الامنية، الإدارة العامة للشئون القانونية والتعاون الدولي ،المديرية العامة للمباحث، قوة الطوارئ الخاصة، المديرية العامة للجوازات، المديرية العامة للسجون ،إمارة منطقة المدينة المنورة ،إمارة منطقة مكة المكرمة، شرطة منطقة العاصمة المقدسة، شرطة منطقة المدينة المنورة.).

كما شارك في الورشة العديد من الأساتذة والباحثين، ومديرو الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات العلمية التي يؤمل أن تساهم في الحد من الجرائم التي تقع في موسم الحج.