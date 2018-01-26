باحث يضع تجربة للحد من أصوات الأبواق والنتيجة سلبية

متابعات(صدى):

وضع الدكتور ماكفيرسون من بريتش كولومبيا، خريطة وقاعدة بيانات، للمنطاف التي سمع فيها أصوات غريبة تشبه الأبواق.

وتواصل ” ماكفيرسون ” ، مع ما يزيد عن 17 ألف شخص من جميع أنحاء العالم، ليبلغوا عن أصوات مشابهة.

كما بنى صندوقاً من الفولاذ، قياس 6-3 أقدام، قادر على حجب الأصوات ذات الأمواج القصيرة، وجلس بداخله إلا أنه ظل يسمع هذه الأصوات.

يذكر أن ظاهرة الأصوات التي تشبه الأبواق يسمعها سكان العالم خلال السنوات الماضية، ولا يعرف أحد مصدر هذه الأصوات، حيث شكلت حيرة شديدة بين العلماء، وكان من بين من سمع هذه الأصوات الدكتور ماكفيرسون.

