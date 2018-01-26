تعديلات لإضافة 3 فئات للتأمينات الاجتماعية

علي القحطاني(صدى):

قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسماح لـ3 فئات بالإضافة إلى التأمينات الاجتماعية، وهم: من يعملون في المنشآت العائلية، والعمال الذين يعملون في منازلهم، والعمال الأجانب ممن يستغرق عملهم أكثر من 3 أشهر.

وذلك من خلال 5 تعديلات اقترحتها المؤسسة على النظام، والتي تتضمن زيادة الفئات المستفيدة من خلال إضافة التقاعد لفرع المعاشات، ورفع سن الأبناء الذكور المستفيدين من المعاش التقاعدي من 21 عاما إلى 24 عاما، وإعفاء أصحاب المعاشات من المتقاعدين مهما كانت أعمارهم من الالتحاق بنظام المؤسسة.