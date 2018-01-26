هاشتاق ساخر عن القبلية يثير جدلا واسعا على ” تويتر “

عادل الحربي(صدى):

انتشر في الآونة الأخيرة، وسم يحمل عنوان ” قول نكتة عن قبيلتك ” ، عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ؛ ليتسبب بعد ذلك بجدل واسع بين رواد المواقع، مطالبين بتجنب النكات التي تتعلق بالجنسيات والقبائل؛ لما يمكن أن تسببه من نعرات قبلية وفتنة؛ وما تثيره من حساسيات لدى البعض.

وفي هذا السياق، أوضحت حصة عبدالرحمن العمار، المتخصصة في الخدمة الاجتماعية، أن مثل هذه ” الهاشتاقات ” تُعيدنا إلى عصور الجاهلية، قائلة : ” التفاخر والتنابز بين القبائل، يسبب التفرقة والتناحر والسخرية، فما هو الداعي إلى مثل هذه النعرات، التي تجلب المشاكل والعداوة بين الناس ” .

كما أكدت الدكتور لمياء البراهيم، استشارية طب الأسرة، أن هذا ” الهاشتاق ” ، يظهر هدفه بوضوح في إشعال نعرة قبلية، لكن بطريقة مخالفة عن تعزيز القبلية من الفخر والزهو، منوهة على ضرورة وجوب الوعي لدى المواطن، وأخذ الحذر والحيطة، وتنمية ثقافة المجتمع من خلال وسائل الإعلام للتصدي لمثل هذه الظواهر.